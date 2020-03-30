За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты

За период с апреля по декабрь 2020 Украине нужно выплатить по долгам 299 млрд гривень, которые делятся на 5 условных групп платежей, дефолт по которым невозможен.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики со ссылкой на данные Минфина.

"В структуре долговых выплат есть 5 условных групп платежей. И дефолт по каждой из этих групп - по разным причинам - но сейчас практически невозможен", - говорится в сообщении.

54% выплат - это внутренний долг, главным образом в форме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Из них часть ОВГЗ (или 34% всех выплат) номинирована в гривне, еще 20% - в валюте.

Ключевые владельцы ОВГЗ - украинские банки (40,6%), украинский бизнес (6,2%) и Национальный банк (38%).

"Дефолт по ОВГЗ ударит по финансовому состоянию банков, украинского бизнеса, который нардепы пытаются защищать. Тем более, что банки и без того будут страдать от ухудшения состояния своих заемщиков за экономического кризиса", - сообщают в Центре.

Внешний долг делится на три подкатегории:

1. "коммерческий" долг (когда кредиторами являются частные иностранные компании и инвесторы)

2. официальный долг (то есть когда деньги Украине дают правительства других государств)

3. кредиты международных финансовых организаций (МФО).

"44,5 млрд грн (15% долговых выплат) нужно заплатить по долгам перед международными финансовыми организациями, в частности МВФ. Но объявить дефолт по ним технически невозможно - ведь тот же МВФ технически не предоставляет займы. Он скорее позволяет стране-заемщику, которая является членом МВФ, использовать валюту, доступную по квотам других стран", - отмечают в центре.

Выплата по долгам по официальному внешнему долгу в 2020 году составляет только 1,1 млрд грн. К тому же, дефолт по этой группе проходит по отдельному "сценарию" - т.н. "Парижский клуб", и влечет за собой огромную кучу проблем.

Еще 90,30 млрд грн - так называемый "коммерческий долг", то есть деньги, которые мы взяли в частных кредиторов по всему миру. Теоретически, это - единственная группа долга, по которому можно было бы объявить дефолт. Но в структуру коммерческого долга сейчас входят еврооблигации на 1 млрд долл, выпущенные в мае 2015 под государственные гарантии США.

Погашать эти облигации имеет в мае 2020 года. Это означает, что в случае объявления дефолта по коммерческим внешним долгам, Украина заставит платить по этому 1 млрд долл долга правительство США.

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Экономическая правда