Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

10 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:40 установились на уровне 27,15 - 27,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,15 - 27,19 гривни;

Евро - 29,71 - 29,74 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 - 27,50 гривни. Евро покупают по 29,29 гривни, продают по 29,95 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,27 - 27,39 гривни, евро - 29,46 - 29,65 гривни.

Средний курс в обменных Украины: доллар США - 27,27 - 27,40 гривни; евро - 29,45 - 29,69 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,26 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 гривни за евро (на 9 апреля - 29,57 гривни).

9 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,19 гривни за доллар.

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда