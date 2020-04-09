Курс валют на 9 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

9 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,22 - 27,25 гривни;

Евро - 29,59 - 29,62 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,12 - 27,56 гривни. Евро покупают по 29,15 гривни, продают по 29,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 - 27,42 гривни, евро - 29,39 - 29,61 гривни.



Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,19 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда