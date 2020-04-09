Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,28 гривни;

Евро - 29,77 - 29,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 - 27,55 гривни. Евро покупают по 29,21 гривни, продают по 29,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,32 - 27,43 гривни, евро - 29,42 - 29,57 гривни.

Напомним:

9 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,19 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда