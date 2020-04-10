Курс валют на 10 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

10 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,21 - 27,24 гривни;

Евро - 29,77 - 29,81 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 - 27,51 гривни. Евро покупают по 29,27 гривни, продают по 29,97 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,22 - 27,39 гривни, евро - 29,38 - 29,69 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,26 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 гривни за евро (на 9 апреля - 29,57 гривни).

9 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,19 гривни за доллар.

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда