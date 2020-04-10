"Театр одного актера": как проходили торги на межбанке 9 апреля

На межбанке 10 апреля доллар с утренних 27,38 - 27,43 гривен просел до 27,25 - 27,28 гривен до конца торгов, на рынке был практически один крупный покупатель валюты - банк с иностранными инвестициями и британскими корнями, НБУ не выходил на рынок.

Как сообщает Finance.ua, рынок стартовал с 27,38/27,43 гривен за доллар.

"Уже к 11:00 курс просел до 27,27/27,30 гривен и большинство продавцов уже были морально готовы идти еще ниже - до уровней около 27,17-27,22. До 12:00 доллар просел до 27,23/7 26 гривен и некоторые клиенты решили взять паузу и посмотреть, что будет дальше.

И здесь на торги вышел единственный из украинских банков с прямыми английскими корнями, что кардинально изменило настроения всех участников рынка. Иностранец покупал довольно много - хотя и пытался это делать аккуратно. Курс пошел вверх. Практически до конца сессии курс уже продержался в пределах 27,27/27,30 гривен за доллар и только в последний час американская валюта подешевела до 27,25/27,28 уже к завершению торгов. НБУ в ситуацию на межбанке не вмешивался", - говорится в сообщении.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,26 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,64 гривни за евро (на 9 апреля - 29,57 гривни).

Напомним:

9 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,19 гривни за доллар.

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Экономическая правда