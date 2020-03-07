"Денежный карантин”: доллары из Азии будут проходить досмотр

Доллары из Азии перед их возвращением в финансовую систему США будут отправлять на карантин представители Федеральной резервной системы.

Об этом сообщает Japan Times.

Отныне все купюры, которые будут поступать в США из стран Азии, будут на более длительном периоде содержания. Поэтому теперь валюта будет сохраняться в течение как минимум семи-десяти дней до обработки депозитов.

"Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Если эпидемия продолжит распространяться - Государственный департамент определят "конкретные дополнительные страны риска".

Напоминаем:

В течение последних девяти дней, последствия коронавируса, нанесли фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов.

На прошлой неделе фондовый рынок США завершил торги 28 февраля падением промышленных индексов и цен на нефть.

Международный валютный фонд объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП.

В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%.

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