"Денежный карантин”: доллары из Азии будут проходить досмотр
Доллары из Азии перед их возвращением в финансовую систему США будут отправлять на карантин представители Федеральной резервной системы.
Об этом сообщает Japan Times.
Отныне все купюры, которые будут поступать в США из стран Азии, будут на более длительном периоде содержания. Поэтому теперь валюта будет сохраняться в течение как минимум семи-десяти дней до обработки депозитов.
"Долларовые банкноты из Китая будут попадать в карантин из-за эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Если эпидемия продолжит распространяться - Государственный департамент определят "конкретные дополнительные страны риска".
Напоминаем:
В течение последних девяти дней, последствия коронавируса, нанесли фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов.
На прошлой неделе фондовый рынок США завершил торги 28 февраля падением промышленных индексов и цен на нефть.
Международный валютный фонд объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.
Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП.
В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%.
Читайте также: Коронавирус бьет не только по людям: чем эпидемия из Китая угрожает мировой экономике
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua