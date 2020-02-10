Мировая экономика потеряет более 280 миллиардов долларов из-за коронавируса — эксперты

Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП, продолжавшемуся 43 квартала подряд.

Такой прогноз дают эксперты Capital Economics, передает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с нашими прогнозами, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Макадам ожидает, что эпидемия коронавируса будет остановлена, и в оставшейся части этого года мировая экономика наверстает потерянное производство, благодаря чему, "объем глобального ВВП к середине 2021 году достигнет уровня, на котором он находился бы в случае отсутствия эпидемии".

Макадам полагает, что развивающиеся страны Азии серьезно пострадают, как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок из-за приостановки работы предприятий в КНР.

В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной мере зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.

Напомним:

Китайские покупатели меди отменяют или просят о переносе срока поставки металла из-за рубежа, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Трейдеры просят своих поставщиков в разных странах мира отменить или отложить поставки меди.

Китай заблокировал план тайванской компании Foxconn возобновить производство техники на заводах в Китае 10 февраля на фоне опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Китайские фондовые индексы на фоне вспышек коронавируса упали почти на 8% сразу после открытия торгов. Это самое сильное падение с августа 2015 года.

В декабре 2018 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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