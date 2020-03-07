Опять коронавирус: мировая экономика потеряла 9 триллионов долларов за последнюю неделю
В течение последних девяти дней, последствия коронавируса, нанесли фондовым рынкам убытков в размере 9 триллионов долларов.
Об этом сообщает CNN.
Падение акций наблюдается на фондовых рынках не только США, но и Европы и Азии. Ключевой индекс Японии, Nikkei 225 6 марта упал на 2,7%, индексы Южной Кореи - на 2,2%, индекс Гонконгской биржи - на 2,3%, а китайский индекс SHCOMP - на 1,2%.
"Около 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", - говорится в сообщении.
Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6%.
Напомним:
На прошлой неделе фондовый рынок США завершил торги 28 февраля падением промышленных индексов и цен на нефть.
Международный валютный фонд объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.
Распространение китайского коронавируса будет стоить глобальной экономике более 280 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывному росту мирового ВВП.
В МВФ заявили, что коронавирус может вызвать сокращение мировой экономики на 0,1%.
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