Торги на Уолл-стрит закрылись падением основных индексов

Фондовый рынок США завершил торги 28 февраля падением промышленных индексов и цен на нефть.

Об этом следует из данных торгов.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,39%, достигнув 6-месячного минимума, индекс S&P 500 подешевел на 0,82%, индекс Nasdaq поднялся на 0,01%.

Цена барреля нефти сорта WTI вечером 28 числа достигла 45,25 доллара, потеряв 3,91% своей стоимости.

Для нефть марки Brent торги завершились на уровне 50,08 доллара за фьючерс, потеря составила 3,19%.

Напоминаем:

На этой неделе американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%).

Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.

Инвесторы продолжают с тревогой наблюдать за темпами распространения по всему миру китайского коронавируса.