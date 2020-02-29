Торги на Уолл-стрит закрылись падением основных индексов
Фондовый рынок США завершил торги 28 февраля падением промышленных индексов и цен на нефть.
Об этом следует из данных торгов.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,39%, достигнув 6-месячного минимума, индекс S&P 500 подешевел на 0,82%, индекс Nasdaq поднялся на 0,01%.
Цена барреля нефти сорта WTI вечером 28 числа достигла 45,25 доллара, потеряв 3,91% своей стоимости.
Для нефть марки Brent торги завершились на уровне 50,08 доллара за фьючерс, потеря составила 3,19%.
Напоминаем:
На этой неделе американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.
27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%).
Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.
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