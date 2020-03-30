Новости 30 марта: "антикоронавирусный" пакет, новый министр финансов, законопроект про банки

Об "антикоронавирусном" пакете. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).

О новом министре финансов. Верховная Рада проголосовала за увольнение с поста министра финансов Игоря Уманского, и со второй попытки поддержала Сергея Марченко как нового главу Минфина.

Об "антиколомойском" законопроекте. Верховная Рада в первом чтении поддержала закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

О новом макропрогнозе. Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 гривень за доллар до 29,5 гривни за доллар и прогноз ВВП с роста на 3,7% до падения на 3,9%

Об изменениях в госбюджете. Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

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