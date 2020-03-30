Правительство ухудшило экономический прогноз на 2020 год

Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривни – с 27 гривень за доллар до 29,5 гривни за доллар и прогноз ВВП с роста на 3,7% до падения на 3,9%.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4,51 трлн грн.

Прогноз безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%, а среднемесячной зарплаты – с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн, что с учетом инфляции соответствует уровню 2019 года.

Как сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, правительство также пересмотрело прогноз ВВП на 2020 год.

"Прогноз ВВП Украины на этот год был пересмотрен - теперь ожидается падение на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%, которое прогнозировалось ранее, до начала мирового кризиса", - говорится в сообщении.

"Во время разработки изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что "возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации".

Экономическая правда