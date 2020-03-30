Народные депутаты все же назначили нового руководителя Министерства финансов
Сергей Марченко назначен министром финансов.
За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.
По данным "Чесно", Марченко в 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".
В 2018-2019 годах занимал должность замглавы Администрации президента. С 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов.
До этого был экспертом в Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы "KSE" и "GIZ" в 2015-2016 годах "Лидерство в государственных финансах".
До начала 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения и входил в состав коллегии министерства.
Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.
Окончил Академию Государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Кандидат экономических наук.
Напоминаем:
Ранее днем Рада уволила Игоря Уманского с поста министра финансов, однако на насобирала достаточно голосов для назначения Марченко.
Марченко не хватило 3 голосов, для назначения на должность.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua