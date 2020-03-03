Мировые рынки восстанавливаются после оглушительного падения

2 марта и 3 марта фондовые рынки в США и Европе демонстрируют рост, отыгрывая падение, случившееся в конце февраля.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones по итогам торгов 2 марта подскочил на 5,09% – до 26703,32 пункта, S&P 500 – на 4,6% до 3090,23, а Nasdaq Composite вырос на 4,49% – до 8952,17.

Впрочем, 3 марта, после решения Федеральной резервной системы снизить ставку на 0,5 процентных пункта, индексы опять снижались. Так, на 20:30 по киевскому времени Dow Jones понизился на 665 пунктов (2,55%) и установился на отметке 26038 пункта. Индекс S&P 500 потерял 71,04 пункта (2,3%) и оказался на отметке 3020 пункта. Nasdaq снизился на 186 пунктов (2,1%) до 8764,15 пункта.

Панъевропейский индекс STOXX 600 3 марта вырос на 1,3% 376,09 до 381,13 пункта, хотя в ходе торгов рост достигал 3,3%.

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3,2% после решения Федеральной резервной системы США снизить процентную ставку - до 53,56 доллара за баррель.



Котировки апрельских фьючерсов WTI на Нью-йоркской товарной бирже растут на 2,46% - до 47,9 доллара за баррель.

Напоминаем:

Индекс деловой активности производственного сектора китайской экономики в феврале резко обвалился ниже ожиданий.

На неделе 24-28 февраля американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года.

Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.

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Александр Колесниченко, ЭП