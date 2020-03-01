В Китае обвалился индекс деловой активности

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за февраль - худший за последние 15 лет.

Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за февраль упал до 35,7 пункта против 50 пунктов по итогам января.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога свидетельствует о повышении отраслевой активности, а если находится ниже - о противоположной тенденции.

Как отмечается в докладе, опубликованном на сайте ведомства, такой значительный спад произошел под влиянием вспышки нового коронавируса.

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны в феврале опустился на 14,1 пункт. У предприятий среднего масштаба тоже наблюдалось понижение: на 14,6 пунктов (до 35,5). Малые компании продемонстрировали значительный спад в активности: на 14,5 пункт.

Согласно документу, субиндекс производства понизился на 23,5 пунктов (что гораздо ниже нейтральной планки - ЭП). Показатель количества новых заказов упал на 22,1 пункт (до 29,3).

Ситуация в сфере занятости также существенно ухудшилась - было зарегистрировано понижение на уровне 15,7 пунктов, до 31,8.

Напомним:

На этой неделе американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%).

Европейские фондовые рынки упали на 4-5% в ходе торгов 28 февраля.

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