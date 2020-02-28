Рынки акций Европы продолжают валиться

Европейские фондовые рынки падают на 4-5% в ходе торгов 28 февраля, продолжая коррекцию, начавшуюся днем ранее, под давлением тревог о распространении коронавируса и его последствиях для мировой экономики.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:31 по киевскому времени упал на 4,54% - до 371,78 пункта.

По итогам торгов в четверг индикатор опустился на 3,75% и вошел в фазу коррекции: его значение упало на 10,2% с рекордного максимума в 433,90 пункта, достигнутого на закрытие торгов 19 февраля 2020 года.

За текущую неделю индекс потерял более 12%, что является самым существенным падением с 2008 года, когда за неделю, завершившуюся 10 октября, он упал на 21%.

Немецкий DAX опустился на 5,05%, французский CAC 40 - 4,54%, британский FTSE 100 - 4,42%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB упали на 4,37% и на 3,75% соответственно.

Напоминаем:

Американские индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 4,42%, значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось также на 4,42%.

27 февраля - худший день для этих индексов с февраля 2018 года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%).

Инвесторы продолжают с тревогой наблюдать за темпами распространения по всему миру китайского коронавируса.