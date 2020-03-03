Рада вернулась к "земельным" поправкам: рассмотрено 1934 из 4018

Верховная Рада с первого дня новой пленарной недели рассмотрела 1934 поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В целом по результатам голосования двух пленарных недель была принята только одна правка с 4018 поданных.

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Напомним:

По состоянию на день 21-го февраля Верховная Рада рассмотрела 1505 правок из 4018 к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель.

Верховная Рада 18 февраля, продолжила рассмотрение во втором чтении закнопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельхозназначения", за вторник рассмотрели более 260 поправок.

Верховная Рада вторую пленарную неделю рассматривает поправки к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении, по состоянию на день 18-го февраля было рассмотрено 339 поправок.

5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Экономическая правда