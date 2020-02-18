"Земельный" законопроект: Рада рассмотрела 483 поправки из 4018

Верховная Рада 18 февраля, продолжила рассмотрение во втором чтении закнопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельхозназначения", за вторник рассмотрели более 260 поправок.

Об этом сообщается на сайте Рады.

На момент закрытия вечернего заседание 18 февраля депутаты рассмотрели 483 правки из 4018.

По результатам голосования 18 февраля все правки были отклонены.

Рассмотрение поправок продолжат на следующем пленарном заседании 19 февраля.

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Напомним:

Верховная Рада вторую пленарную неделю рассматривает поправки к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении, по состоянию на день 18-го февраля было рассмотрено 339 поправок.

5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее оветник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Экономическая правда