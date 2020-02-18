Рада вернулась к земельной реформе: пройдено 339 поправок из 4018

Верховная Рада вторую пленарную неделю рассматривает поправки к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

По состоянию на день 18-го февраля рассмотрено 339 поправок.

6-го февраля парламент рассмотрел 184 поправки в закон о земельной реформе, при этом поддержал только одну - правку №48.

48-я правка устанавливает обязанность земельного сервитута (право проезда и прохода к надлежащему земельному участку), который будет вписываться в тело договора купли-продажи.

С 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля Рада рассмотрела 216 поправок к закону.

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок.

Комитет поддержал только 9 из них.

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Напомним:

5-го февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Однако ночного режима в Раде не случилось, вместо этого депутаты рассматривают и голосуют почти по каждой правке.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее оветник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Экономическая правда