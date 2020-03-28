Из-за девальвации гривни государственный долг уменьшился на 30 миллионов

В феврале 2020 совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 29,8 миллионов и составил 2 047,8 миллиардов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Фактором влияния на колебания суммы государственного долга была девальвация гривны по отношению к доллару, по данным НБУ в феврале 2020 году она составила 1,8%.

В феврале 2020 Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых на финансирование государственного бюджета было привлечено 14 млрд грн.

Инвесторам в феврале также предлагались номинированные в иностранной валюте государственные ценные бумаги. По этим статьям в госбюджет поступило 202 млн долл или 4,95 млрд грн в эквиваленте. В общем Минфин выручил 9,2 млрд грн.

Расходы госбюджета по погашению государственного долга в феврале 2020 составляли 20,1 млрд грн, по обслуживанию - 7,6 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины за 2019 в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170, 2 млрд грн, до 1,99 трлн грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года составил 84,4 млрд дол.

Напомним:

24 марта по итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 24,8 миллиарда гривен в эквиваленте.

На аукционе 27-го марта Министерство финансов отказалось от размещения гривневых облигаций внутреннего госзайма и будет размещать только облигации, номинированные в евро и долларах.

Министерство финансов по результатам аукциона по продаже ОВГЗ 17 марта привлекло в госбюджет 71,6 млрд долларов.

Минфин выставил на аукцион только долларовые государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.

Министерство финансов в связи с "высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам консультаций с первичными дилерами" не проводило аукционы по размещению ОВГЗ 10 марта 2020 года.

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