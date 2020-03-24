Минфин по итогам аукциона привлек 800 миллионов долларов и 75 миллионов евро

По итогам аукциона по продаже облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 24,8 миллиарда гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов успешно разместило номинированные в долларах США и Евро ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.

Средневзвешенная ставка доходности по долларовым инструментам составила 3%, а по евровыми - 2,22%", - говорится в сообщении.

Облигации в долларах со сроком действия 3 месяца были проданы на 801,6 миллиона долларов. Еврооблигации со сроком действия 1,1 года продали на 75,7 миллиона евро.

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Напомним:

На аукционе 27-го марта Министерство финансов отказалось от размещения гривневых облигаций внутреннего госзайма и будет размещать только облигации, номинированные в евро и долларах.

Министерство финансов по результатам аукциона по продаже ОВГЗ 17 марта привлекло в госбюджет 71,6 млрд долларов.

Минфин выставил на аукцион только долларовые государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.

Министерство финансов в связи с "высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам консультаций с первичными дилерами" не проводило аукционы по размещению ОВГЗ 10 марта 2020 года.

Экономическая правда