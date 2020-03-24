Минфин снова отказался размещать гривневые ОВГЗ
Министерство финансов отказалось от размещения гривневых облигаций внутреннего госзайма и будет размещать только облигации, номинированные в евро и долларах.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Отмечается, что инвесторам предлагают 3-месячные облигации в долларах со сроком обращения 85 дней и 13-месячные облигации в евро со сроком обращения 414 дней.
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Напомним:
Министерство финансов по результатам аукциона по продаже ОВГЗ 17 марта привлекло в госбюджет 71,6 млрд долларов.
Минфин выставил на аукцион только долларовые государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.
Министерство финансов в связи с "высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам консультаций с первичными дилерами" не проводило аукционы по размещению ОВГЗ 10 марта 2020 года.
Экономическая правда
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