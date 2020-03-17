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Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 71,6 миллионов долларов

Вторник, 17 марта 2020, 18:08
 

Министерство финансов по результатам первого за последние 2 недели акциона по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 71,6 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Министерство финансов выставило на аукцион только долларовые государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.

В гривневом эквиваленте в бюджет поступило 1,9 млрд грн.

Напомним:

Министерство финансов в связи с "высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам консультаций с первичными дилерами" не проводило аукционы по размещению ОВГЗ 10 марта 2020 года.

Экономическая правда

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Минфин ОВГЗ

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