Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 71,6 миллионов долларов
Вторник, 17 марта 2020, 18:08
Министерство финансов по результатам первого за последние 2 недели акциона по продаже ОВГЗ привлекло в госбюджет 71,6 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Министерство финансов выставило на аукцион только долларовые государственные облигации со сроком обращения 10 месяцев. Средневзвешенная ставка доходности по облигациям составила 3,5%.
В гривневом эквиваленте в бюджет поступило 1,9 млрд грн.
Напомним:
Министерство финансов в связи с "высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам консультаций с первичными дилерами" не проводило аукционы по размещению ОВГЗ 10 марта 2020 года.
Экономическая правда
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