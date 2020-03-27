Крупнейшие бизнес-сообщества призвали Раду принять законы необходимые для сотрудничества с МВФ

8 крупнейших бизнес-ассоциаций страны призвали депутатов Верховной Рады проголосовать за законопроекты, необходимые для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о реформе рынка земли и "антиколомойском" законопроекте о невозвращении банков экс-владельцам.

Об этом сообщается в совместном заявлении ассоциаций.

"Экономический спад от пандемии, вероятно, станет одним из крупнейших потрясений за несколько поколений.... Институт международных финансов сообщает, что с 21 января 80 миллиардов долларов были выведены из развивающихся стран.

...Ведущие эксперты прогнозируют, что в случае продолжения карантина на несколько месяцев, и при наличии программы Международного Валютного Фонда (МВФ), ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 грн/долл", - говорится в письме.

Бизнес-среда считает, что без программы МВФ предыдущий прогноз станет еще ужаснее - ожидается двузначный экономический спад, стремительное опустошение золотовалютных резервов, высокая инфляция и значительный рост безработицы.

"Учитывая, что ситуация продолжает развиваться, средства МВФ и других международных партнеров Украины остаются единственным источником финансирования в ближайшее время.

Любые призывы к объявлению дефолта Украины должны быть проигнорированы, ведь долгосрочный эффект такого решения является очень опасным.

... Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины действовать решительно и срочно принять законы необходимые для предоставления средств Международного Валютного Фонда Украины по программе расширенного финансирования (EFF), а также для получения кризисных средств, направленных на поддержку Украины в борьбе с коронавируса", - говорится в заявлении.

Также бизнес-сообщества отмечают, что любой политик, который одобряет дефолт, непременно будет нести ответственность за его последствия, за сотни тысяч рабочих мест и жизни людей, которые этот дефолт уничтожит.

Заявление написано от имени Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), Федерации работодателей Украины (ФРУ), Союза украинских предпринимателей (СУП), Американской торговой палаты Украины (AMCHAM), БИЗНЕС100, Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), Ассоциации "IT Украина", СЕО Клуба.

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Экономическая правда