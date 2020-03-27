Парламентский комитет рассмотрит "антиколомойский" законопроект в понедельник
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 30 марта.
Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Facebook.
Сначала нардеп написал, что заседание комитета планируется на субботу, но потом добавил, что заседание переносится на понедельник.
"UPD: Перенесли на утро понедельника 9:00.
Завтра наш Комитет налоговой и таможенной политики в 17:00 собирается на заседание.
Единственный вопрос повестки дня - закон о банках, 3260 и альтернативные к нему.
Как минимум будет интересно", - пишет нардеп.
Вероятно, что заседание парламента может состояться в понедельник. "На данный момент мы ожидаем подтверждения информация о заседании ВР" - объяснил Железняк в комментарии ЭП.
Как с утра сообщали источники УП, народные депутаты еще не знают, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады и сейчас рассматривают две даты 28 или 29 марта.
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Напомним:
МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту
Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.
Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.
Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.
17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.
Экономическая правда
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