Парламентский комитет рассмотрит "антиколомойский" законопроект в понедельник

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 30 марта.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк в Facebook.

Сначала нардеп написал, что заседание комитета планируется на субботу, но потом добавил, что заседание переносится на понедельник.

"UPD: Перенесли на утро понедельника 9:00.

Завтра наш Комитет налоговой и таможенной политики в 17:00 собирается на заседание.

Единственный вопрос повестки дня - закон о банках, 3260 и альтернативные к нему.

Как минимум будет интересно", - пишет нардеп.

Вероятно, что заседание парламента может состояться в понедельник. "На данный момент мы ожидаем подтверждения информация о заседании ВР" - объяснил Железняк в комментарии ЭП.

Как с утра сообщали источники УП, народные депутаты еще не знают, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады и сейчас рассматривают две даты 28 или 29 марта.

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Напомним:

МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту

Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.

Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

Экономическая правда