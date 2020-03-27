Новости 27 марта: кредитные каникулы, возвращение Дубилета в бизнес, рецессия мировой экономики

О рецессии. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

Об Укрнафте. "Укрнафта" из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20% и обратилась к правительству и президенту за помощью.

О Дубилете. Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет возвращается в бизнес, но планирует довести до конца часть начатых проектов

О кредитных каникулах. В НБУ заявили, что кредитные каникулы для бизнеса не будут действовать автоматически - клиенту нужно будет обращаться в банк и обсуждать изменения условий кредитования.

О гарантиях для МВФ. Основной причиной для последнего визита экспертов Международного валютного фонда в Украине стало согласование позиций по "антиколомойскому" законопроекту о невозврате банков экс-владельцам.

О рейтинге экономической свободы. По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134 место из 180.

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На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон

Одна из главных интриг выходных наряду с анонсированным пересмотром бюджета – голосование Рады за законопроект о банках, которой помимо прочего, окончательно запрещает бывшим собственникам вернуть национализированный Приватбанк и позволяет получить от МВФ средства на борьбу с коронавирусом.

"Кредитные каникулы" на время карантина: кто и как может их получить

Что нужно знать, чтобы реструктуризировать кредит, как уйти на каникулы и отсрочить выплату долга.(укр)

Экономическая правда