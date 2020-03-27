Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет возвращается в бизнес, но планирует довести до конца часть начатых проектов.

Об этом написал сам Дубилет на своей странице в Facebook.

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов... Буду ими заниматься извне — благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - написал он.

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Напоминаем:

Ранее Дубилет перечислил топ-50 проектов, которые вела его команда в правительстве Алексея Гончарука.

Среди важнейших проектов Дубилет назвал: внедрение тотального электронного документооборота; оптимизацию численности сотрудников районных государственных администраций; оценку численности населения Украины; борьбу с теневым алкоголем; электронную акцизную марку; электронные больничные; запуск линии 112; централизацию закупок и полиграф; упрощение для бизнеса общения с военкоматами; запрет выплат зарплат и командировочных наличными служащим.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

Позже Дубилет сообщил, что будет обсуждать, в каком формате он сможет продолжить работать в правительстве, поскольку большинство проектов, которыми он занимался, не завершены.

Как известно, до начала работы министром Дубилет был соучредителем Fintech band, которая развивает проект Monobank в составе Универсал банка.

Экономическая правда