Стало известно, какие гарантии нужны МВФ в "антиколомойском" законе — источник

Основной причиной для последнего визита экспертов Международного валютного фонда в Украине стало согласование позиций по "антиколомойскому" законопроекту о невозврате банков экс-владельцам.

Об этом сообщается в материале ЭП.

"МВФ хотел максимум гарантий, что банки не вернутся владельцам и средства МВФ (косвенно) не попадут в руки олигархов, когда государство заплатит большую компенсацию за незаконную национализацию", - рассказывает собеседник ЭП в правительстве, который принимал участие в переговорах.

Впоследствии, 24 марта правительство зарегистрировало компромиссную версию проекту закона.

Как отмечают собеседники ЭП в правительстве и Нацбанке, работа над законопроектом сводилась к тому, чтобы очистить его от лишнего. В отдельных случаях, которые регулируюют отношения неплатежеспособного банка с экс-акционерами, он даже жестче предыдущего проект закона.

"Из документа исключены все второстепенные нормы, чтобы текст не был слишком большим. Существенно пересмотрели вопрос судебных процедур и порядка возмещения ущерба. Сейчас в проекте больше процедурных гарантий, что банки не вернутся прежним владельцам. Акционеры получат право лишь на компенсацию в денежной форме", - отмечает ЭП источник в правительстве.

"Самое главное было выписать два момента: то, что банк не возвращается в собственность экс-акционеров, и компенсация возможна, если она рассчитана именно таким образом, а никак не иначе", - делится впечатлениями от работы над компромиссной версии собеседник ЭП в Нацбанке.

Главным основанием для критики предыдущего правительственного законопроекта был аргумент об антиконституционности его положений относительно размера компенсации. Однако в новом проекте закона пробел удалось исправить.

"В предыдущей версии законопроекта речь шла о том, что возмещаются только убытки. Сейчас возмещения распространяются и на упущенную выгоду и на нанесенный моральный ущерб. Этим ликвидируется нарушение Конституции, на основании которого законопроект мог быть обжалованы", - объясняет собеседник ЭП в Нацбанке.

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Напомним:

МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту

Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.

Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

Экономическая правда