Мировая экономика вошла в новую рецессию – глава МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

Об этом она заявила на брифинге.

"Мы изменили оценки перспективы роста экономики на 2020 и 2021 годы. Сейчас очевидно, что мы вошли в новую рецессию - хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление экономики в 2021 году - на самом деле возможен значительный рост, но при условии достижения успеха в преодолении пандемии коронавируса и предотвращения проблем с ликвидностью и платежеспособностью", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, сейчас основной риск для экономики - риск "волны банкротств и увольнений".

"Чтобы этого не произошло, многие страны использовали далеко идущие меры по преодолению кризиса в области здравоохранения и уменьшении ее влияния на экономику.

Вчера G20 сообщила о фискальных мероприятиях на общую сумму около 5 трлн долларов или более 6% мирового ВВП. Тем, кто раньше начал принимать меры, важно поделиться своим опытом с теми, кто еще позади.

В поддержку этого, вчера вечером МВФ запустил инструмент отслеживания политических действий для 186 стран, чтобы помочь нам всем понять, кто что делает. Мы будем регулярно обновлять эту информацию и предоставлять анализ, касающийся конкретной страны, согласно нашему мандату на наблюдение", - добавила она.

Георгиева добавила, что МВФ получил запросы на финансирование в случае чрезвычайных ситуаций от 80 стран, и, вероятно, их будет еще больше.

"Обычно мы никогда не имеем одновременно несколько запросов. Вчера наш Исполнительный совет одобрил первый из этих экстренных запросов для Кыргызской Республики - это рекордно быстрая выплата средств", - подчеркнули в МВФ.

"Мы также видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках, - распространение вируса, спад экономики, отток капитала и ценовой шок для экспортеров товаров.

Наши нынешние оценки финансовых потребностей развивающихся рынков составляют 2,5 трлн долл США - показатель, для которого собственных резервов и внутренних ресурсов было бы недостаточно", - добавила директор-распорядитель Фонда.

По ее словам, Международный валютный фонд предлагает ряд мер для преодоления мировой рецессии.

В частности, "заполнить пробел в льготном финансировании", пересмотреть инструменты кредитования, разработать политику определенного облегчения долговой политики для беднейших стран.

"И последнее, но не менее важное, нам нужно срочно обеспечить займовую способность Фонда через NABs (новые договоренности о займах) и двусторонние условия заимствования", - подчеркнули в МВФ.

Напомним:

Ранее в МВФ заявляли, что из-за пандемии коронавируса мировой экономике грозит "серьезный удар", который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Экономическая правда