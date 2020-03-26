Новости 26 марта: фонд для борьбы с коронавирусом, "порезка" бюджета, бегство строителей из Польши

О фонде для борьбы с коронавирусом. Министерство финансов предлагает создать в бюджете стабилизационный фонд размером 124,2 миллиарда гривень для борьбы с коронавирусом.

О "порезке" бюджета. По планам правительства, расходы государственного бюджета на 2020 год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень. Сокращения коснутся ряда министерств.

О сворачивании земельной реформы. Кабмин направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, содержат сокращения расходов на проведение земельной реформы на 25 млн грн и отмены поддержки сельхозпроизводителей в размере 4 млрд грн.

О бегстве строителей из Польши. Представители польского строительного сектора призывают правительство расширить пакет стимулирующих мер на фоне опасений потерять украинских работников из-за закрытия европейских границ в связи с коронавирусом.

Об увеличении дефицита бюджета. Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.

О ценах на бензин. Сети AЗС ОККО и WOG снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

О выведении дивидендов. "Ситибанк" планирует выплатить акционерам дивиденды на 2 миллиарда гривень, несмотря на рекомендации банкам от НБУ воздержаться от распределения дивидендов во время кризиса.

Вы хотите знать больше?

Вицепремьер Михаил Федоров: Мы сможем предупреждать человека о его возможном контакте с больным

Какую роль играет Минцифры в противодействии коронавирусу, почему у 75% водителей водительское удостоверение "полуофициальное", и что еще появится в приложении "Дия" в ближайшее время.

Не ждите хороших новостей: как карантин влияет на бизнес в Киеве

35% предприятий Киева готовятся прекратить работу, а 40% наемных работников в последующие недели рискуют остаться без работы. Результаты онлайн-опроса.(укр)



