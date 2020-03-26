Минфин хочет создать Стабилизационный фонд на 124 миллиарда: куда пойдут средства

Министерство финансов предлагает создать в бюджете стабилизационный фонд размером 124,2 миллиарда гривень для борьбы с коронавирусом.

Это предполагает пакет бюджетных законопроектов, который подготовило министерство. В "пакет" входят изменения в закон о государственном бюджете, изменения в Бюджетный Кодекс и отдельный закон о финансовом обеспечении первоочередных мер противодействия коронавирусу.

Копии документов есть в распоряжении ЭП.

Стабфонд будет пополняться за счет бюджета, а также за счет грантов, займов.

Минфин предлагает профинансировать за счет фонда:

доплаты к зарплатам медиков;

закупку медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом;

социальные выплаты отдельным категориям населения, в том числе пенсионерам;

финансовую поддержку государственных и коммунальных предприятий, в том числе путем предоставления дотаций;

пополнение уставного капитала государственного ипотечного учреждения;

обслуживание и погашение государственного долга.

Минфин предлагает внести изменения в законодательство и определить что "государственная помощь, предоставленная в условиях карантина будет допустимой".Такая новация связана с действием закона о "Государственной помощи субъектам хозяйствования", который требует оценки АМКУ новых видов господдержки и различного типа государственных преференций.

На период карантина государственные социальные фонды будут совершать такие виды выплат:

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по беременности и родам;

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей;

расходы на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;

помощь по безработице;

пособие на захоронение;

текущие расходы на содержание аппаратов фондов.

Напомним:

Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год, президентская партия направит все средства в Стабилизационный фонд, направленный на преодоление последствий коронавируса.

По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.

Галина Калачева, ЭП