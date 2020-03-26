Минфин хочет создать Стабилизационный фонд на 124 миллиарда: куда пойдут средства
Министерство финансов предлагает создать в бюджете стабилизационный фонд размером 124,2 миллиарда гривень для борьбы с коронавирусом.
Это предполагает пакет бюджетных законопроектов, который подготовило министерство. В "пакет" входят изменения в закон о государственном бюджете, изменения в Бюджетный Кодекс и отдельный закон о финансовом обеспечении первоочередных мер противодействия коронавирусу.
Копии документов есть в распоряжении ЭП.
Стабфонд будет пополняться за счет бюджета, а также за счет грантов, займов.
Минфин предлагает профинансировать за счет фонда:
- доплаты к зарплатам медиков;
- закупку медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом;
- социальные выплаты отдельным категориям населения, в том числе пенсионерам;
- финансовую поддержку государственных и коммунальных предприятий, в том числе путем предоставления дотаций;
- пополнение уставного капитала государственного ипотечного учреждения;
- обслуживание и погашение государственного долга.
Минфин предлагает внести изменения в законодательство и определить что "государственная помощь, предоставленная в условиях карантина будет допустимой".Такая новация связана с действием закона о "Государственной помощи субъектам хозяйствования", который требует оценки АМКУ новых видов господдержки и различного типа государственных преференций.
На период карантина государственные социальные фонды будут совершать такие виды выплат:
- пособие по временной нетрудоспособности;
- пособие по беременности и родам;
- ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний и членам их семей;
- расходы на лечение пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;
- помощь по безработице;
- пособие на захоронение;
- текущие расходы на содержание аппаратов фондов.
Напомним:
Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год, президентская партия направит все средства в Стабилизационный фонд, направленный на преодоление последствий коронавируса.
По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.
Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.
Галина Калачева, ЭП
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