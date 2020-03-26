Рынок земли под вопросом: Кабмин предлагает существенно сократить расходы на земреформу

Кабмин направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, содержат сокращения расходов на проведение земельной реформы на 25 млн грн и отмены поддержки сельхозпроизводителей в размере 4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют расчеты Кабмина по расходной части госбюджета, которые есть в распоряжении ЭП.

Расходы на проведение земельной реформы предлагают сократить до 51 млн грн (с 76 млн грн). В частности, по предложению бюджетного комитета ВРУ планируют отменить командировочные расходы (699 тыс грн), расходы на техническое обслуживание оборудования (6,1 млн грн) и преобразования материалов госфонда документации по землеустройству (18,1 млн грн).

Также отменяются расходы на проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Госземкадастра (в бюджете-2020 на это было предусмотрено 431 млн грн).

Кроме этого, предлагают отменить расходы на поддержку с/х производителей (в бюджете-2020 на это предусмотрено 4 млрд грн):

программу развития животноводства (1 млрд грн),

садоводства (400 млн грн),

поддержку фермерских хозяйств (185 млн грн),

удешевление с/х техники и оборудования (1 млрд),

удешевление кредитов, в т.ч. на приобретение земли с/х назначения (1,2 млрд грн),

поддержку семейных фермерских хозяйств через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов/главы семейного фермерского хозяйства ЕСВ (215 млн грн).

Также предлагают отменить расходы на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов (240 млн грн) - по предложению бюджетного комитета ВРУ.

Кроме этого, предлагают урезать расходы на функционирование торговых представительств за рубежом (с 26 млн грн до 400 тыс грн) и расходы на продвижение экспорта (с 45 млн грн до 3 млн грн).

Бывший министр экономики Тимофей Милованов допускает, что в результате таких изменений "земельной реформы не будет".

"Сегодня несколько источников опубликовали предложения к изменениям государственных расходов. В результате таких изменений земельной реформы больше не будет. А если будет, то не для людей и маленьких фермеров, а для крупных компаний, у которых есть деньги во время кризиса", - написал он.

Напомним: