Рынок земли под вопросом: Кабмин предлагает существенно сократить расходы на земреформу
Кабмин направил руководству ВР предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020, которые, в частности, содержат сокращения расходов на проведение земельной реформы на 25 млн грн и отмены поддержки сельхозпроизводителей в размере 4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют расчеты Кабмина по расходной части госбюджета, которые есть в распоряжении ЭП.
Расходы на проведение земельной реформы предлагают сократить до 51 млн грн (с 76 млн грн). В частности, по предложению бюджетного комитета ВРУ планируют отменить командировочные расходы (699 тыс грн), расходы на техническое обслуживание оборудования (6,1 млн грн) и преобразования материалов госфонда документации по землеустройству (18,1 млн грн).
Также отменяются расходы на проведение инвентаризации земель и обновления картографической основы Госземкадастра (в бюджете-2020 на это было предусмотрено 431 млн грн).
Кроме этого, предлагают отменить расходы на поддержку с/х производителей (в бюджете-2020 на это предусмотрено 4 млрд грн):
- программу развития животноводства (1 млрд грн),
- садоводства (400 млн грн),
- поддержку фермерских хозяйств (185 млн грн),
- удешевление с/х техники и оборудования (1 млрд),
- удешевление кредитов, в т.ч. на приобретение земли с/х назначения (1,2 млрд грн),
- поддержку семейных фермерских хозяйств через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов/главы семейного фермерского хозяйства ЕСВ (215 млн грн).
Также предлагают отменить расходы на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов (240 млн грн) - по предложению бюджетного комитета ВРУ.
Кроме этого, предлагают урезать расходы на функционирование торговых представительств за рубежом (с 26 млн грн до 400 тыс грн) и расходы на продвижение экспорта (с 45 млн грн до 3 млн грн).
Бывший министр экономики Тимофей Милованов допускает, что в результате таких изменений "земельной реформы не будет".
"Сегодня несколько источников опубликовали предложения к изменениям государственных расходов. В результате таких изменений земельной реформы больше не будет. А если будет, то не для людей и маленьких фермеров, а для крупных компаний, у которых есть деньги во время кризиса", - написал он.
Напомним:
Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.
Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.
Экономическая правда
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