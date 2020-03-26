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Польшу покинул каждый пятый украинский строитель, отрасль просит о помощи — СМИ

Четверг, 26 марта 2020, 12:47
 

Представители польского строительного сектора призывают правительство расширить пакет стимулирующих мер на фоне опасений потерять украинских работников из-за закрытия европейских границ в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на польский строительный сектор, в котором занято 400 тысяч человек, приходится 8% ВВП.

"Закрытие европейских границ несет огромные риски для польской промышленности, которая оценивается в 200 млрд злотых (47 млрд долларов), и которая зависит от мигрантов.

Особенно страдает строительный сектор", - пишет агентство.

По данным издания, Польшу уже покинул каждый пятый украинский строитель, а потенциальные польские рабочие не могут вернуться в страну.

"Серьезное отсутствие рабочих приведет к значительному сокращению возможностей отрасли", - заявила Польская ассоциация строительных работодателей в открытом письме к правительству.

В частности, бизнес просит правительство продлить сроки пребывания и рабочие визы для работников, а также - приостановить взыскание некоторых штрафов и налогов.

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Польша работа строительство Украина

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