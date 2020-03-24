Блокирование спутникового ТВ: "пиратами" остаются 1 миллион украинцев — Viasat

Спутниковый и интернет-ТВ провайдер Viasat заявляет, что более 1 миллиона абонентов спутникового телевидения в Украине продолжают использовать пиратские сервисы для получения бесплатного доступа к просмотру отечественных телеканалов на спутнике.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По экспертным подсчетам Viasat, на сегодня более 1 млн абонентов спутникового телевидения в Украине продолжают использовать пиратские сервисы для получения бесплатного доступа к просмотру отечественных телеканалов на спутнике, или так называемый кардшаринг", - говорится в сообщении.

В компании анонсировали, что уже в ближайшие недели закроют систему кодирования NDS, которая не соответствует новейшим стандартам безопасности спутникового вещания. Соответственно, зрители, которые пользуются услугами пиратских сервисов и получают доступ к телевидению путем "взлома" кодирования, останутся без доступа к большинству телеканалов

Напомним:

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

Позже стало известно, что еще 5 каналов закодируют спутниковый сигнал в конце февраля

После этого, 21-го февраля Верховная Рада поддержала запрос депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного к президенту о введении моратория на кодирования спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов

Позже 1+1 медиа и Медиа Группа Украина призвали президента Владимира Зеленского не вводить мораторий на блокировку спутниковых каналов и выслушать позиции всех сторон.

В итоге президент Украины и медиагруппы договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".