Еще 6 каналов закодируют спутниковый сигнал в конце февраля

Группа "1+1 медиа" 29 февраля кодирует на своем спутнике канал "УНИАН", также будет закодирован сигнал нишевых каналов MusicBox, "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха".

Об этом сообщает "Телекритика" со ссылкой на пресс-службу "1+1 медиа".

Телеканалы кодируют свой спутниковый сигнал системой условного доступа Verimatrix. Кодированный сигнал телеканалов будет подниматься на спутник Astra 4A через передающую станцию ​​телегруппы "1+1 media".

Напомним:

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.