Еще 10 телеканалов могут закодировать спутниковый сигнал
10 украинских телеканалов, которые не входят в медиагруппы, в ближайшее время могут закодировать свой спутниковый сигнал, среди них - MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6" , "Дача" и "Эпоха".
Об этом сообщает "Телекритика" со ссылкой на представителей перечисленных телеканалов.
В частности, генпродюсер MusicBox Сергей Кобель в комментарии изданию подтвердил дату кодирования - 1 марта.
В то же время пресс-служба канала Xsport отметила, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, сообщат позже.
"Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования "Кус-Куса", "36.6", "Дачи" и "Эпохи", - пишет "Телекритика".
По словам генпродюсера группы "Континент ТВ" ( "Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна") Андрея Медведя, каналы будут закодированы в ближайшее время.
Напомним:
Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.
В Украине работают два больших спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты "Открытого спутника" должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату. В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.
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