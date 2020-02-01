Еще 10 телеканалов могут закодировать спутниковый сигнал

10 украинских телеканалов, которые не входят в медиагруппы, в ближайшее время могут закодировать свой спутниковый сигнал, среди них - MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6" , "Дача" и "Эпоха".

Об этом сообщает "Телекритика" со ссылкой на представителей перечисленных телеканалов.

В частности, генпродюсер MusicBox Сергей Кобель в комментарии изданию подтвердил дату кодирования - 1 марта.

В то же время пресс-служба канала Xsport отметила, что решение о кодировании уже принято, когда именно это произойдет, сообщат позже.

"Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования "Кус-Куса", "36.6", "Дачи" и "Эпохи", - пишет "Телекритика".

По словам генпродюсера группы "Континент ТВ" ( "Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна") Андрея Медведя, каналы будут закодированы в ближайшее время.

Напомним:

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.