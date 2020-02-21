Рада просит Зеленского отменить блокирование спутниковых каналов

Верховная Рада поддержала запрос депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного к президенту о введении моратория кодирования спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов

Об этом сообщает сайт парламента.

За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что спутниковые сигналы заблокируют десять украинских телеканалов. Кроме вышеперечисленных свой сигнал планировали закодировать также телеканалы Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".

Позже стало известно, что еще 5 каналов закодируют спутниковый сигнал в конце февраля

Четыре медиагруппы - StarLightMedia, "1+1 медиа", "Медиа Группа Украина" и "Интер медиа групп" - в ночь на 29 января закодировали сигнал своих 22 телеканалов на спутнике.

В Украине работают два больших спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты "Открытого спутника" должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату.

В открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

Телеканалы кодируют свой спутниковый сигнал системой условного доступа Verimatrix. Кодированный сигнал телеканалов будет подниматься на спутник Astra 4A через передающую станцию ​​телегруппы "1+1 media".