Новости 23 марта: АТБ повышает цены, закрытие аэропортов, пенсии на карточку

О закрытии аэропортов. Кабмин на внеочередном заседании 23 марта запретил гражданам покидать Украину с туристической целью с 12:00 24 марта, деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена.

О пенсиях на карточку. Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса. В "Укрпочте" раскритиковали заявление НБУ. Глава правления "Укрпочты" Игорь Смелянский настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, а также планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной

О повышении цен."АТБ-Маркет" повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

О МВФ. Украина может получить от Международного валютного фонда увеличенное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса.

О промышленности. В феврале 2020-го индекс промышленной продукции составил 96,9% - на 1,5% меньше чем в феврале 2019-го. За январь 2020-го промышленность упала на 5,1%

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