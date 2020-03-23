Украинская промышленность замедляет падение с 5% до 1,5% — Госстат

В феврале 2020-го индекс промышленной продукции составил 96,9% - на 1,5% меньше чем в феврале 2019-го. За январь 2020-го промышленность упала на 5,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Госстат указывает, что по сравнению с январем этого года промышленное производство в феврале выросло на 0,4%, однако с учетом сезонного фактора снизилось на 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в феврале 2020-го (к февралю-2019) падение составило 0,4%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 4,1%.

В целом за два месяца этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%

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Напомним:

Промышленное производство в Украине в январе снизилось на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем.

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

Реальный валовой внутренний продукт в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 3,2%. В 2018 году этот показатель был 3,4% (по сравнению с 2017-м).



Экономическая правда