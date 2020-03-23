Кабмин решил закрыть все аэропорты, кроме "Борисполя"
Кабмин на внеочередном заседании 23 марта запретил гражданам покидать Украину с туристической целью с 12:00 24 марта, деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер Денис Шмыгаль.
"Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств.
Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", - написал он.
Напомним:
Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта.
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Экономическая правда
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