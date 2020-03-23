В "Укрпочте" раскритиковали предложение НБУ начислять пенсии только на карточку

Глава правления "Укрпочты" Игорь Смелянский настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, а также планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной

"Коллеги из НБУ - я сейчас дам Ваш телефон тем пенсионерам, которые застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра чтобы снять деньги на жизнь.