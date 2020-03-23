В "Укрпочте" раскритиковали предложение НБУ начислять пенсии только на карточку

Глава правления "Укрпочты" Игорь Смелянский настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, а также планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
"Коллеги из НБУ - я сейчас дам Ваш телефон тем пенсионерам, которые застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра чтобы снять деньги на жизнь.
А Вы потом остальным объясните как это зашибись получать там деньги на карту, хорошо? Когда в мирное время туда назад стоило доехать до 100 гривен.
Думать раньше надо было когда я Вас 3 года просил дать нам право открыть счета", - резюмирует глава "Укрпочты".
Также Смелянский отметил, что банки есть в 6% населенных пунктов Украины.
Среди решений глава оператора называет перевод пенсионеров на получения выплат через "Укрпочту".
"У нас есть решение - и оно будет уже в ближайшее время вынесено на рассмотрение Кабинета министров: быстро переводить пенсионеров в селах на получение пенсий в "Укрпочте". Принимать их заявления и не терроризировать людей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
Смелянский также отметил, что в планах компании - сделать услугу доставки средств с банковской карты "С карточки домой" почтальонами "Укрпочты" бесплатной (сейчас комиссия услуги 1% от суммы перевода + 19 грн).
Смелянский также сообщил, что будет просить Кабмин обязать Пенсионный фонд соблюдать уже существующие законы и предоставить пенсионерам возможность выбора места получения пенсионных выплат.
По словам гендиректора "Укрпошты", заявления от пенсионеров в сложившейся ситуации в порядке исключения можно разрешить принимать в телефонном или письменном формате, передав их через почтальона.
Напомним:
Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса.
"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении НБУ.
C 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывает COVID-19.
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"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.
Экономическая правда