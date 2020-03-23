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В "Укрпочте" раскритиковали предложение НБУ начислять пенсии только на карточку

Понедельник, 23 марта 2020, 15:07
 
Глава правления "Укрпочты" Игорь Смелянский настаивает на праве пенсионеров оперативно перейти к получению пенсии через почту, а также планирует сделать услугу адресной доставки с карты бесплатной
 
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
 
"Коллеги из НБУ - я сейчас дам Ваш телефон тем пенсионерам, которые застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра чтобы снять деньги на жизнь.
А Вы потом остальным объясните как это зашибись получать там деньги на карту, хорошо? Когда в мирное время туда назад стоило доехать до 100 гривен.
 
Думать раньше надо было когда я Вас 3 года просил дать нам право открыть счета", - резюмирует глава "Укрпочты".
 
Также Смелянский отметил, что банки есть в 6% населенных пунктов Украины.
 
Среди решений глава оператора называет перевод пенсионеров на получения выплат через "Укрпочту".
 
"У нас есть решение - и оно будет уже в ближайшее время вынесено на рассмотрение Кабинета министров: быстро переводить пенсионеров в селах на получение пенсий в "Укрпочте". Принимать их заявления и не терроризировать людей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
 
Смелянский также отметил, что в планах компании - сделать услугу доставки средств с банковской карты "С карточки домой" почтальонами "Укрпочты" бесплатной (сейчас комиссия услуги 1% от суммы перевода + 19 грн).
 
Смелянский также сообщил, что будет просить Кабмин обязать Пенсионный фонд соблюдать уже существующие законы и предоставить пенсионерам возможность выбора места получения пенсионных выплат.
 
По словам гендиректора "Укрпошты", заявления от пенсионеров в сложившейся ситуации в порядке исключения можно разрешить принимать в телефонном или письменном формате, передав их через почтальона.
 
Напомним:

Национальный банк предлагает перевести выплату зарплат, пенсий, субсидий и другие выплаты в безналичную форму для недопущения распространения нового коронавируса.

"Наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергать вас опасности", - говорится в сообщении НБУ.

C 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтоб остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывает COVID-19.

Украинская банковская система меняет свою работу из-за коронавируса и карантинных норм

"Укрпочта" будет продолжать работать в обычном режиме и просит избегать очередей и не заходить за ограничительные линии у стоек обслуживания клиентов.

Экономическая правда

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Укрпочта НБУ пенсии карантин

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