"АТБ" повышает цены на "борщевой набор" и товары первой необходимости

"АТБ-Маркет" повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании передает Интерфакс-Украина.

В компании сообщают, что продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.

По данным компании, повышение цен поставщиков связанные с карантинными мерами, в частности с запретом на большое количество работников в одном помещении, транспортными ограничениями.

Напомним:

Сеть магазинов "АТБ" с 19 марта ввела ограничения на количество покупателей в магазинах некоторых населенных пунктов, а с 18-го марта - ограничения на продажу товаров в одни руки.