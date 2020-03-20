НБУ на днях утвердит правила кредитных каникул для всех

Национальный банк на днях утвердит стандартные правила кредитных каникул для всех.

Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, так и физических лиц", - сказала она на пресс-брифинге онлайн в пятницу.

"Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление, и таким образом они будут внедрены банками", - добавила Рожкова.

Напомним:

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам по состоянию на вечер 7 марта.

18 марта президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Также вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Экономическая правда

Экономическая правда