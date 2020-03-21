НБУ сможет предоставить рефинансирование для банков

Национальный банк готов поддерживать банковскую систему в режиме рефинансирования, если будет такая необходимость.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Мы также снизили фактически до нуля стоимость безналичных операций коммерческих банков. Ожидаем того же шага от коммерческих банков — снижение стоимости операций онлайн. Мы каждый день как НБУ присутствуют на валютном рынке, чтобы сглаживать валютные колебания", — отметила замглавы Нацбанка.

Также она отметила, что регулятор не планирует вводить никаких ограничений по работе банковской системы.

Напоминаем:

Старт работы системы электронных платежей НБУ в режиме 23/7 переносят из-за карантина.

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В частности, с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.