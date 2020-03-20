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Старт работы системы электронных платежей НБУ в режиме 23/7 переносят из-за карантина

Пятница, 20 марта 2020, 20:31
 

Нацбанк переносит срок введения системы электронных платежей НБУ (СЭП) в режиме 23/7.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков в связи с установлением на территории Украины карантина и мерами по предотвращению распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Новый регламент работы СЭП будет введен через 30 календарных дней со дня окончания карантина. Национальный банк будет сообщать об этом дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее НБУ планировал переход СЭП на расширенный регламент работы с 1 апреля 2020 года, который предусматривал доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

Кроме этого, НБУ на период карантина отменил тарифы за платежи в СЭП.

В течение этого периода Нацбанк не будет взимать с банков плату за осуществление расчетов в системе - в частности, с 24 марта отменяется действующая плата для банков по обработке электронных расчетных документов и сообщений в СЭП.

Экономическая правда

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НБУ

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