НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам

На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам по состоянию на вечер 7 марта.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас ... Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными.

Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановление работы отдельных компаний временно не работает", - отметила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Она напомнила, что вчера Верховная Рада по инициативе Национального банка запретила банкам начислять штрафы и пени за просрочку потребительского кредита в период с 1 марта по 30 апреля.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, с 1 марта 2020 до 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.

Также вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Экономическая правда