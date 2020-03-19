Новости 19 марта: работа супермаркетов во время карантина, кредиты и "приватовская" карта

О работе супермаркетов во время карантина. Сетевые операторы Fozzy Group и Novus приняли решение сократить регулярный график работы супермаркетов из-за введения ограничений движения общественного транспорта в некоторых городах.

О "приватовской карте". Приватбанк продлит действие карточек для выплат (зарплаты, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина.

О графике банков. Украинские банки принимают меры по снижению рисков для сотрудников и клиентов на время карантина, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают часы работы, вводят санитарные часы и ограничения на количество клиентов в отделении.

О безработице. По оценке бывшего министра экономики Тимофея Милованова, без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч человек.

О кредитах. На период карантина Национальный банк разрешил применить льготный режим обслуживания ко всем работающим кредитам по состоянию на вечер 7 марта.

О погашении долга УЗ. "Укрзализныця" своевременно и в полном объеме погасила следующую часть еврооблигаций в размере 10% начальной непогашенной основной суммы долга - 50 млн долларов.

Вы хотите знать больше?

Как на волне коронавируса спекулянты пытаются обогатиться на eBay, Amazon, OLX, Prom.ua, Rozetka, Tabletki.ua и Liki24.com

Многие, используя интернет-площадки, пытаются обогатиться на волне паники и страха и будут наверняка пытаться делать это впредь. Как маркетплейсы выявляют спекулянтов и какие меры предпринимают, чтобы обезопасить своих пользователей?

Хроники кризиса бизнеса: кого в Украине больше всего накроет штормом коронавируса

ЭП поговорила с лидерами отраслей и отдельных направлений бизнеса, которые больше всего пострадают от карантина и с представителями рынков, которые в краткосрочной перспективе могут даже выиграть от таких событий. Какой ущерб несут первые и как чувствуют себя другие - в нашем срезе.