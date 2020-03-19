Крупные супермаркеты сокращают время работы из-за ограничений общественного транспорта
Сетевые операторы Fozzy Group и Novus приняли решение сократить регулярный график работы супермаркетов из-за введения ограничений движения общественного транспорта в некоторых городах.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы приняли решение скорректировать регулярный график работы некоторых не круглосуточных магазинов и уменьшили на час время их открытия и закрытия. Теперь почти 180 супермаркетов "Сильпо" будут работать с 9:00 до 22:00, чтобы наши коллеги могли беспрепятственно добраться на работу и домой", - сообщают в Fozzy Group
Сообщается, что новый график не повлияет на доступность товаров и сервис для покупателей.
"Мы активно работаем, чтобы полки были полными, а на складах было достаточное количество продукции. Актуальные часы работы супермаркетов рекомендуем смотреть на сайте компании, есть несколько супермаркетов, которые закрываются в 21:00 и 21:30", - добавила она.
Принял решение сократить время работы своих магазинов и ритейлер Novus, торговые точки сети будут работать с 9:00 до 22:00.
"Обращаем ваше внимание, что с введением дополнительных мер и ограничений движения общественного транспорта компания Novus вынужденно временно меняет график работы магазинов сети", - сообщила компания на своей странице в Facebook.
Кроме того, ритейлер опубликовал на своей странице объявление о поиске поставщиков масок и дезинфекторов.
"Ищем поставщиков: защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств, бесконтактных термометров… Уменьшить риски инфицирования в стенах родного Novus, а также за его пределами возможно только при условии наличия необходимого оборудования, а именно защитных масок, респираторов, дезинфекционных средств и термометров", - отмечается в сообщении.
Напомним:
Сеть магазинов "АТБ" с 18 марта вводит ограничения на продажу товаров в одни руки.
Более 290 из 340 магазинов сети Алло продолжают работу в стандартном режиме, в компании ссылаются на постановление Кабмина, который отнес средства связи к стратегическим продуктам.
Компания "Эпицентр К" заявила, что не будет закрывать одноименные торговые центры на карантин (в том числе – в Киеве, Львове и Одессе, где было принято решение о закрытии всех ТЦ), ритейлер приравнивает себя к аптекам, АЗС, продуктовым магазинам и точкам продажи хозтоваров.
Читайте также: Как на волне коронавируса спекулянты пытаются обогатиться на eBay, Amazon, OLX, Prom.ua, Rozetka, Tabletki.ua и Liki24.com
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua