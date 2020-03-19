До 500 тысяч украинцев могут остаться без работы из-коронавируса — Милованов

По консервативной оценке бывшего министра экономики Украины, без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч человек.

Об этом он написал в Facebook.

"В Китае безработица выросла за месяц на 1% до 6,2%. В Украине безработица примерно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица возрастет так же как в Китае на 1%, это будет означать, что 170 тысяч человек потеряют работу.

Но данные из Китая -это официальная статистика", - отметил экс-министр.

По его словам, наиболее уязвимыми к потере работы во время кризиса являются неформально занятые работники.

"В Китае таких примерно 291 млн. В Украине это около 20% от общего числа работников, или 3,4 млн человек. Из них 22-23% работают в сферах торговли, мелкого ремонта, питания, гостиниц и транспорта.

То есть примерно 700 тыс человек. Допустим, от четверти до половины из них могут уволить во время кризиса. Действительно, в Китае по опросу рекрутингового агентства Zhaopin.com, 40% рабочих работают в нормальных условиях, 25% потеряли работу, 17% не получают зарплату, а 20% имеют задержку с зарплатой. Поэтому предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях, может быть принято как обоснованное и консервативное", - добавил Милованов.

При таком сценарии, это будет от 175 до 350 тысяч человек.

По его словам, если увольнения будут и в других отраслях неформально занятых - то цифра будет еще больше.

Напомним:

Экономический и трудовой кризисы, вызванный пандемией коронавируса, могут увеличить глобальную безработицу на почти 25 млн человек - говорится в новом прогнозе Международной организации труда.