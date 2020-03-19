УЗ выплатила 50 миллионов долларов долга по еврооблигациям
"Укрзализныця" своевременно и в полном объеме погасила следующую часть еврооблигаций в размере 10% начальной непогашенной основной суммы долга - 50 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Кроме этого, компания выплатила очередной купонный доход по облигациям.
"Во время глобального экономического напряжения в мире АО "Укрзализныця" продемонстрировала финансовую устойчивость по отношению к своим кредитным обязательствам, что является подтверждением финансовой состоятельности и надежности общества.
Это также демонстрирует кредиторам ответственное отношение государства и компании к обслуживанию собственных заимствований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дебютный выпуск еврооблигаций состоялся в 2013 году на общую основную сумму 500 млн долларов, заключенный между ОАО "Укрзализныця" в качестве заемщика и "Шортлайн Пи-Эл-Си" в качестве заимодателя и эмитента.
"Таким образом, уже погашено 70% основной суммы привлечения, а именно 350 млн долларов. Остальные 150 млн долларов остаются до погашения в последующие 1,5 года", - добавили в компании.
Экономическая правда
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